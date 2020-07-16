Мэр Еревана выписал чиновникам премии почти на $100 тыс

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Мэр Еревана Айк Марутян выписал сотрудникам городской администрации премии за добросовестное и надлежащее исполнение должностных обязанностей во втором квартале 2020 года: сумма вознаграждения в целом составила порядка 47 миллионов драмов (более 98 тысячи долларов).

Согласно списку премированных, повезло больше всего пресс-секретарю мэра Акопу Карапетяну, советнику Камо Ареяну, главам управлений по внешним связям Давиду Геворгяну, по строительству и благоустройству Григору Арутюняну, коммунального хозяйства Арсену Карояну, архитектуры и градостроительства Мгеру Агабекяну, секретариата Артуру Мкртчяну и по социальному обеспечению Лусине Оганесян.

Все они получили по 840 тысяч драмов (порядка 1800 долларов). А вот заместитель секретаря аппарата мэра Ваану Ханзадяну выписана премия в 709 тысяч драмов (около 1500 долларов).

Заместителям Марутяна также досталась премия почти в два раза меньше, чем Ареяну или пресс-секретарю. Так, Рачья Ованнисян, Айк Саркисян, Сергей Арутюнян, Тигран Вирабян, а также главный архитектор города Артур Месчян получили по 480 тысяч драмов (порядка тысячи долларов).

Меньше всех премий досталось главному специалисту одного из управлений Сейрану Туняну - он получил всего 100 тысяч драмов (более 200 долларов) и главе отдела Вигену Егиазаряну 121 тысяча драмов (порядка 250 долларов).

В целом было премировано 122 сотрудника мэрии, более подробно со списком награжденных можно ознакомиться на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК: СПУТНИК АРМЕНИЯ