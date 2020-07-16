Мэр израильского города Акко: Очень надеюсь, что в скором времени оккупированные азербайджанские земли будут освобождены

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Я не раз повторял, что в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте я на стороне азербайджанского народа.

Последние события в Товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы еще раз доказали, что Азербайджан не потерпит неопределенного статус-кво, и поэтому позицию Азербайджана считаю справедливой и соответствующей нормам международного права.

Об этом в интервью Азертадж заявил мэр израильского города Акко Шимон Ланкри.

"Бесспорным и международно-признанным фактом является то, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана. В результате этой агрессии Армении в стране более миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами. Эта реальная катастрофа для людей, ставших беженцами на собственной земле», - отметил Шимон Ланкри.

«Мы, израильтяне, не на словах, а на деле прекрасно знаем, что такое война и террор. Год тому назад, в рамках международной кампании «Justice for Khojaly», при поддержке Фонда Гейдара Алиева в возглавляемом мной городе на самом высоком уровне была проведена передвижная документальная фотовыставка, посвященная кровавой трагедии в азербайджанском городе Ходжалы.

Лично меня эта фотовыставка о зверствах и вандализме армян, совершенных против азербайджанского народа, просто потрясла. Я очень надеюсь, что оккупированные азербайджанские территории в скором времени будут освобождены, и азербайджанские беженцы смогут вернуться к родным очагам», - отметил Шимон Ланкри.

Мэр израильского города Акко от имени Государства Израиль и народа выразил сочувствие и сострадание семьям погибших в Товузе азербайджанских солдат, офицеров и всему азербайджанскому народу.

«В этот тяжелый и решающий момент в истории азербайджанского народа от имени народа Израиля, от имени мэрии израильского города Акко, от имени многочисленной азербайджанской горскоеврейской общины города Акко, от имени "Азербайджанского Дома в Израиле" хочу передать мои глубокие соболезнования и выразить свое искреннее сочувствие Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, семьям и близким солдат и офицеров, погибших во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана», – отметил мэр израильского города Акко.

Шимон Ланкри отметил, что несколько лет назад, побывав в Азербайджане, лично ощутил тепло и гостеприимство, толерантность и мультикультурализм азербайджанского народа.

"Именно выходцы из Азербайджана и мой личный друг, глава азербайджанской горскоеврейской общины Нехемия Ширин Михаэли и глава представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма в Израиле Арье Гут открыли мне страну под названием Азербайджан. Они всегда в Израиле с гордостью говорили о том, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, и евреи там никогда не чувствовали себя иностранцами. Приехав и воочию увидев такое теплое и искреннее отношение к евреям, я был воодушевлен и горд тем, что являюсь настоящим и подлинным другом Азербайджана», – отметил Шимон Ланкри.

Мэр Акко отметил, что надеется на мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. "Государство Израиль не раз заявляло о том, что уважает территориальную целостность Азербайджана, и я разделяю эту точку зрения. Сегодня Государство Израиль и мэрия города Акко вместе с Азербайджаном и азербайджанским народом», – резюмировал Шимон Ланкри.