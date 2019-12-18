Месута Озила удалили из PES 2020 Mobile и FIFA в Китае

В Китае издатели футбольных симуляторов FIFA Online и eFootball PES 2020 приняли решение удалить из игры игрока «Арсенала» Месута Озила.

После того, как игрока стерли из FIFA и PES, он стал недоступен, как в онлайн режимах, так и в обычных версиях игры.

Озил ранее обвинил Китай в нарушении прав уйгуров.

В своем аккаунте в Instagram он написал, что Китай сжигает Коран, закрывает уйгурские мечети и школы, принуждает уйгуров селиться в лагерях, а уйгурских женщин — выходить замуж за китайцев. Эти заявления вызвали серьезное возмущение в китайских социальных сетях.

Sportbox.ru