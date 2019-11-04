Мэттью Макконахи зарегистрировался в Instagram, назвав себя министром культуры – ФОТО – ВИДЕО

Голливудский актер Мэттью Макконахи зарегистрировался в социальной сети Instagram в день своего 50-летнего юбилея.

Примечательно, что стать частью Instagram-мира обладатель премии «Оскар» решил в день своего 50-летия, отмечал которое 4 ноября – именно в этот день на его странице появилась первая публикация.

Актер выложил в социальной сети видеоролик, в котором, обращаясь к поклонникам заявил следующее: «Послушайте, это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, честно говоря. Знаю, что хочу иметь монолог, я не уверен, что хочу иметь диалог. Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться - надеюсь, все сразу».

Менее чем за день видео набрало около 1.000.000 просмотров, а на звездную страницу подписалось около 640.000 фолловеров – как количество просмотров, так и количество подписчиков продолжает расти с каждой минутой. Сам же Мэттью Макконахи успел подписаться на Сальму Хайек, Риз Уизерспун, Майкла Дугласа, Зака Эфрона и других коллег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram officially mcconaughey Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) 4 Ноя 2019 в 8:00 PST

Внимание привлекает и то, как актер описал в социальной сети свои интересы, отмечая в Instagram, что он «человек, отец, актер, министр культуры, профессор, креативный директор и эксперт по консервации».

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Ф.В, Г.Р.