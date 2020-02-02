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Мевлют Чавушоглу: «Спасая наших граждан, мы не могли оставить там наших азербайджанских братьев»

Сегодня в 13:03 ~ 1 минута на чтение 313
Мевлют Чавушоглу: «Спасая наших граждан, мы не могли оставить там наших азербайджанских братьев»

Граждане Азербайджана на турецком военно-транспортном самолете 1 февраля были эвакуированы из китайского Уханя, где в декабре 2019 года вспыхнула эпидемия нового коронавируса.

 «Это еще один прекрасный пример братства Азербайджана и Турции! Спасибо братской Турции!», - говорилось в сообщении МИД Азербайджана,  размещенном в Twitter.

В ответ на это сообщение глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу  поделился в Twitter следующим заявлением: «Спасая наших граждан, мы, конечно же, не могли оставить там наших [азербайджанских] братьев. То же самое сделал бы и Азербайджан. Готовы пожертвовать своей жизнью ради родного Азербайджана».

Кроме того, он поделился хештегом: «Один народ два государства» (#BirMilletİkiDevlet»).

Следует отметить, что граждане АР на добровольной основе в течение двух недель будут помещены в карантин на территории Турции, после чего вернутся в Азербайджан.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.

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МИД Азербайджана: «Мы благодарны братской Турции за эвакуацию азербайджанцев из Уханя»

Эльшан Рустамов, М.К.

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