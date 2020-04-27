Между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана состоялся телефонный разговор

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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, стороны обсудили повестку сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

Главы МИД обменялись мнениями о мерах, принятых в рамках борьбы с пандемией COVID-19, отметив важность взаимной поддержки, сотрудничества и обмена опытом.

В ходе телефонной беседы были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Кыргызстана в рамках различных международных организаций.

А.А., М.К.