Международное агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021 году

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Международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» прогнозирует снижение в Азербайджане в этом году ВВП на 6,6% на фоне пандемии COVID-19 и восстановление в 2021 году экономики на 2,6%.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA-Экономикс, согласно данным «S&P Global Ratings», в настоящее время азербайджанские банки сталкиваются с растущими проблемами, связанным с увеличением своего бизнеса и перспективами получения прибыли. Наряду с чувствительностью к внешним воздействиям, это может в конечном итоге нанести серьезный удар по капитальным буферам банков, качеству активов и стабильности финансирования.

«S&P» отмечает, что скорость восстановления экономики будет зависеть от эффективности мер по сокращению экономической дислокации и поддержке домашних хозяйств.

1news.az