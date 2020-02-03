1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Международный аэропорт Гейдар Алиев соответствует высоким международным стандартам авиационной безопасности

Сегодня в 15:34 ~ 1 минута на чтение 108
Международный аэропорт Гейдар Алиев соответствует высоким международным стандартам авиационной безопасности

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся комплексный аудит уровня соответствия мер по обеспечению авиационной безопасности, применяемых при организации пассажирских и грузовых рейсов в США.

Аудит прошел в соответствии с межгосударственным соглашением между Азербайджаном и США.

В рамках проверки, аудиторы Департамента транспортной безопасности США (Transportation Security Administration) ознакомились с выполнением всех актуальных требований TSA, а также стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Государственной программы по авиационной безопасности США.

Аудиторы TSA ознакомились с процедурами регистрации пассажиров, предполетной проверки воздушного судна, досмотра багажа, безопасности бортового питания, а также профайлинговой деятельностью сотрудников авиационной безопасности.

Также была проведена комплексная оценка безопасности аэровокзальной площади, перрона, подготовки кинологической службы, уровня защиты электронных систем аэропорта от кибератак и др.

По результатам проведенного аудита, Департаментом транспортной безопасности было дано заключение, что меры авиационной безопасности, применяемые в Международном аэропорту Гейдар Алиев, полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым со стороны TSA и ICAO.

Специалисты группы аудита отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала и всего руководящего состава структурных подразделений Главного управления авиационной безопасности (ATBI) при «Азербайджанских Авиалиниях».

108

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены