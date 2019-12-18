Международный банк Азербайджана дал старт кампании +1% по депозитам

Международный банк Азербайджана подготовил выгодное предложение для тех, кто хочет доверить свои средства надежному банку, а также получить высокий процентный доход.

В рамках объявленной банком зимней кампании клиенты, разместившие депозит в Международном банке Азербайджана на сумму 50 000 манатов и более, получат дополнительный доход в + 1% к процентной ставке по депозиту. Кампания продлится до 31 января 2020 года.

Депозиты в Международном банке Азербайджана размещаются на 12/24/36 месяцев. Процентный доход может быть получен в конце каждого месяца или в конце года. Клиенты, размещающие депозит в банке, в зависимости от его суммы и срока получают в подарок пластиковую карту, а процентный доход переводится на этот карточный счет. Клиенты, разместившие депозиты, в случае необходимости также могут получить в банке кредит под низкую процентную ставку. Узнать больше о депозитных продуктах банка можно по ссылке: https://www.ibar.az/ru/individual/deposits/classic-deposit/

Международный банк Азербайджана является членом Фонда страхования вкладов, и все размещенные в банке вклады застрахованы. Депозиты можно разместить во всех отделениях и филиалах банка.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру «937», а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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