МИД АР: «По логике МИД Армении, министры двух стран, а также сопредседатели, встретились просто так, потому что им нечего делать?!»

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Заявление МИД Армении, в котором утверждается, что страна не ведет переговоров, основанных на поэтапном урегулировании конфликта с 2018 года, является смешным, даже несмотря на то, что заявление было сделано, чтобы успокоить местное сообщество.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Указывается, что для МИД Армении было бы правильным честно информировать свое население о продолжающемся мирном процессе по урегулированию конфликта.

«После смены власти в этой стране в 2018 году на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении было проведено 10 встреч, в том числе последняя видеоконференция 21 апреля», - говорится в заявлении.

Указывается, что, по логике МИД Армении, министры двух стран, а также сопредседатели трех стран встретились просто так, чтобы провести время, поговорить, потому что им нечего делать.

«Позиция Азербайджана по процессу урегулирования конфликта и основные принципы переговоров всегда озвучивались, в том числе на высшем уровне», - говорится в заявлении.

Напоминается, что позиция сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая выполняет посредническую миссию, также была четко изложена в их заявлениях, в том числе в заявлении от 9 марта 2019 года.

«Во всем этом хорошо видны элементы поэтапного урегулирования конфликта. Переговоры продолжаются в том же формате и в той же повестке дня.

В противном случае, министр иностранных дел Армении, сделавший заявление 21 апреля, не принял бы участие в видеоконференции через несколько часов. Для министра иностранных дел Армении было бы более целесообразно предпринять шаги для подготовки населения к миру, с чем он сам соглашался», - говорится в заявлении.

Напомним, что 21 апреля глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании «круглого стола» с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, заявил, что важнейший шаг в выполнении резолюции Совета Безопасности ООН по карабахскому урегулированию – подписание сторонами документа, принятого в апреле 2019 года в Москве.

Речь идет о документе, который был принят в апреле 2019 года в Москве на встрече глав МИД России, Армении, Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Эти документы предполагают продвижение в урегулировании на основе поэтапного подхода. Полагаю, на первом этапе – решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций», - сказал Лавров.

Комментируя эти слова, глава МИД Армении З.Мнацаканян заявил, что необходимо подходить к вопросу четко.

По его словам, такие подходы (о поэтапном решении) были в 2014, 2016 году, но они были неприемлемы для армянской стороны. С 2018 года переговоры ограничились обсуждением оценок, подходов сторон к отдельным элементам.

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Эльшан Рустамов, М.К.