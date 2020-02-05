МИД: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира

Азербайджан поддерживает мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на запрос Trend.

"Азербайджан в качестве ответственного члена ООН, руководствуясь обязательствами, которые взяла на себя при вступлении в организацию, поддерживает реализацию норм и принципов международного права и резолюций Совета Безопасности ООН при урегулировании конфликтов и обеспечении международного мира и безопасности и выступает с этой позиции. Это - решительная и принципиальная позиция Азербайджана. Как мы вместе с международным сообществом выступаем за урегулирование на основе резолюций Совета Безопасности ООН в случае армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, также поддерживаем мирное урегулирование проблемы Джамму и Кашмира согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и поддерживаем усилия по содействию миру, безопасности и процветанию в регионе.

Хотели бы отметить, что на встрече с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом в Давосе 21 января 2020 года Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживал Пакистан в вопросе Кашмира", - сказала Абдуллаева.

1news.az