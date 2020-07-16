МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность к предметным переговорам – заявление МГ ОБСЕ

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Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует, что МИД Азербайджана и Армении подтвердили готовность возобновить как можно скорее предметные переговоры по урегулированию напряженности вокруг Нагорного Карабаха. Об этом, как передает Trend, сообщила в среду МГ ОБСЕ.

Сопредседатели МГ ОБСЕ (представители России, Франции, США) провели в среду переговоры, по итогам которых вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком приветствовали сокращение военных действий и призвали стороны приложить все усилия для продолжения деэскалации.

"Сопредседатели призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики и попыток изменить ситуацию в поле. Сопредседатели продолжают подчеркивать необходимость создания атмосферы, способствующей восстановлению мирного процесса, - говорится в заявлении МГ ОБСЕ. - Сопредседатели приветствовали подтверждение министров иностранных дел Азербайджана и Армении как можно скорее провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования и подчеркнули важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства".

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

Источник: Trend