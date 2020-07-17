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МИД Азербайджана осудил заявление президента французского региона Овернь-Рон

Сегодня в 17:45 ~ 1 минута на чтение 627
МИД Азербайджана осудил заявление президента французского региона Овернь-Рон

«Решительно осуждаем искажающее суть армяно-азербайджанского конфликта, предвзятое и не соответствующее действительности заявление президента региона Франции Овернь-Рон-Алп (Auvergne Rhône Alpes) Лорена Воке (Laurent Wauquiez) о совершенной 12 июля военной провокации ВС Армении».

Об этом 1news.az сообщили в МИД.

Отмечается, что такая односторонняя и далекая от реальности позиция президента второго по величине региона Франции подрывает доверие общественности Азербайджана к беспристрастной позиции Франции как сопредседателя Минской группы.

«Заявление противоречит обязательствам Франции на международном, европейском, двустороннем и национальном уровнях. Азербайджанская сторона ожидает от Франции реальных шагов в направлении урегулирования конфликта в качестве сопредседателя Минской группы, а также принятия необходимых мер для предотвращения любой деятельности некоторых представителей выборных органов Франции, пропагандирующих непризнанную «структуру» на оккупированных территориях Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Натали Александрова

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