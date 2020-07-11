МИД Азербайджана: Ответственность за эскалацию напряжённости в регионе полностью лежит на агрессивной Армении

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Во время обсуждения стратегии национальной безопасности Армении на заседании совета безопасности, состоявшемся в Ереване 10 июля, премьер-министр Н.Пашинян вновь признался в агрессивной политике этой страны, препятствующей миру и безопасности в регионе.

Об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана.

В комментарии отмечается: “Армения, отражающая в национальной стратегии страны безосновательные территориальные притязания на признанные на международном уровне земли Азербайджана, политику, основанную на военной агрессии, грубо попирающую международное право, остаётся очагом серьезной опасности в регионе.

Агрессивная Армения, говоря о самоопределении армянской общины, проживающей на оккупированных территориях Азербайджана, и отражающая это в национальной стратегии как "национальную цель", вновь не замечает принципы международного права, в том числе Хельсинкского итогового акта 1975 года.

Напоминаем, что принцип самоопределения народов ни в коем случае не относится к армянской общине, проживающей в регионе Нагорного Карабаха Азербайджана, и в целом, закреплен в пункте 8 Хельсинкского итогового акта в соответствии с международными правовыми нормами и принципами территориальной целостности Устава ООН.

Притязания руководства Армении на "суверенитет" оккупированных территорий Азербайджана, определение как цели переговоров по урегулированию конфликта сохранение агрессивной политики, отчётливо показывает, что эта страна создаёт серьезные препятствия в процессе урегулирования конфликта и неуважительно относится к решениям и резолюциям международной общественности.

Руководство Армении должно понимать, что из-за проводимой в настоящее время агрессивной политики осталось в абсолютном одиночестве

в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Национальная стратегия безопасности этой страны является ни чем иным, как стремлением ввести в заблуждение народ, страдающий от кризисной внутренней политики.

Ответные меры Азербайджана по возвращению признанных на международном уровне территорий, восстановлению территориальной целостности, включая временно оккупированные Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, и обеспечению возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края, основываются на международном праве, Уставе ООН, резолюциях Совета Безопасности ООН и праве, предоставленном Конституцией страны. Ответственность за эскалацию напряжённости в регионе полностью лежит на агрессивной Армении".

АЗЕРТАДЖ