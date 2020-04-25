МИД Грузии поблагодарил Азербайджан - ФОТОФАКТ

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Министерство иностранных дел (МИД) Грузии выразило благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Грузии и осуждение незаконных работ по ограждению, проводимых недалеко от села Тахтидзири оккупированного района Цхинвали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, в связи с этим МИД Грузии опубликовал пост в Twitter.

«Грузия высоко оценивает нерушимую поддержку международной общественности своей территориальной целостности и выражает признательность за осуждение незаконных работ по ограждению, проводимых недалеко от села Тахтидзири, являющегося зоной оккупации района Цхинвали», - говорится в сообщении МИД соседней республики.

Тимур Рзаев