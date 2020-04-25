1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

МИД Грузии поблагодарил Азербайджан - ФОТОФАКТ

Сегодня в 18:31 ~ 1 минута на чтение 134
МИД Грузии поблагодарил Азербайджан - ФОТОФАКТ

Министерство иностранных дел (МИД) Грузии выразило благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности Грузии и осуждение незаконных работ по ограждению, проводимых недалеко от села Тахтидзири оккупированного района Цхинвали.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, в связи с этим МИД Грузии опубликовал пост в Twitter.

«Грузия высоко оценивает нерушимую поддержку международной общественности своей территориальной целостности и выражает признательность за осуждение незаконных работ по ограждению, проводимых недалеко от села Тахтидзири, являющегося зоной оккупации района Цхинвали», - говорится в сообщении МИД соседней республики.

Тимур Рзаев

134

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены