МИД и «Азеркосмос»: Армения продолжает разграбление природных ресурсов Азербайджана - ФОТО

В результате мониторинга противоправной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в июне-июле текущего года посредством спутника Azersky ОАО «Азеркосмос» был установлен факт рубки лесной полосы на площади 0.46 гектара вокруг «Исабулагы» в городе Шуша.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) и ОАО «Азеркосмос».

В заявлении отмечается, что посредством спутниковых снимков на 0.85 гектарах указанной территории были зафиксированы планируемые работы по постройке новых объектов: «Как стало известно, в результате незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях, в том числе экологического террора, лесные участки стремительно деградируют, реализуются новые инфраструктурные проекты на этих территориях, незаконно используются природные ресурсы. Наряду с незаконной эксплуатацией золоторудных месторождений в оккупированном Кяльбаджарском районе Азербайджана, на территории 740 гектаров железорудного месторождения Тертерского района ведутся геологоразведочные, буровые работы и строительство новых инфраструктурных элементов (дороги, здания, сооружения и др.). В то же время, в ходе последних мониторингов, проведенных посредством Azersky, наблюдалось продолжение незаконной эксплуатации отраслей сельского хозяйства на оккупированных территориях Азербайджана и совершение крупномасштабных пожаров».

В заявлении говорится, что только в Физулинском районе были зафиксированы пожары на территории 15.000 гектаров.

«Как видно, Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в частности в форме эксплуатации и разграбления природных ресурсов, изменения социальной, экономической и транспортной инфраструктуры, включая сельское хозяйство и водные ресурсы, сноса лесов, пожаров и других действий, наносящих ущерб окружающей среде. Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и укрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, аннексию наших территорий и воспрепятствованию возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Армения, ее физические и юридические лица, а также все другие лица и компании, участвующие в незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, несут административную и правовую ответственность за грубое нарушение норм международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, а также законодательства Азербайджана. Армения должна осознавать, что военная оккупация территорий Азербайджана носит временный характер, и возвращение этих земель под контроль Азербайджана неизбежно. Следует подчеркнуть, что ущерб, нанесенный оккупированным территориям Азербайджана агрессором, будет подсчитан соответствующими международными механизмами, Армения возместит ущерб, нанесенный Азербайджану, и ответит в соответствующем порядке на все неправомерные действия», - отмечается в заявлении.

АПА