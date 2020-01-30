МИД: Независимо от «Brexit», сотрудничество между Азербайджаном и Британией будет продолжено

Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики внесла ясность в вопрос о том, в какой форме будут продолжаться отношения с Британией после «Brexit».

Как сообщили АПА в пресс-службе, 31 января этого года будет официально оформлен выход Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза (Brexit) и начинается «переходный период» в связи с выходом Соединенного Королевства из Европейского Союза (ЕС). На протяжении этого периода стороны сохранят приверженность двусторонним соглашениям, регулирующим дальнейшие отношения между ними.

В то же время, продолжается работа по согласованию договора о дальнейших двусторонних отношениях между Азербайджаном и Соединенным Королевством: «Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Соединенным Королевством по восходящей линии и политический диалог между двумя странами успешно продолжается. Великобритания является одним из важнейших партнеров Азербайджана в сфере энергетики. Мы уверены в том, что независимо от «Brexit», сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией будет продолжено».

1news.az