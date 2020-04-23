МИД  РФ: Среди элементов карабахского урегулирования - возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха

Среди элементов урегулирования нагорно-карабахского конфликта - возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения.
Об этом говорится в комментарии МИД РФ на высказывания главы МИД Армении Зохраба Мнацаканяна, который, комментируя заявление Сергея Лаврова о документах, которые предполагают продвижение в урегулировании конфликта на основе поэтапного подхода, заявил, что для Армении неприемлемо решение карабахского вопроса, предполагающее «территориальные уступки» Азербайджану.
В ответ на запрос АПА о том, не является ли это заявление серьезным ударом по переговорному процессу, в комментарии МИД РФ отмечается, что позиция России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции:
«В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинкского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, - возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров их перечислил».
В комментарии МИД РФ отмечается, что тема нагорно-карабахского урегулирования является достаточно деликатной, и переводить ее в сферу публичных дебатов контрпродуктивно: «Исходим из того, что вопросы урегулирования надо рассматривать в ходе переговоров в рамках сложившегося формата. Консультации на эту тему продолжаются, о чем, в частности, свидетельствует состоявшаяся 21 апреля с.г. видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана с участием сопредседателей».
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А.А., М.К.