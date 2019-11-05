МИД: Сообщения о поездке «представителя» незаконного режима в Москву расследуются

Руководитель Пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о визите «представителя» марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны, в Москву.

Как сообщила АПА глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщения СМИ о поездке «представителя» незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна в российскую столицу в настоящее время расследуются.

«Так, проводится уточнение информации о том, с кем встречался «представитель» незаконного режима, и в каких мероприятиях он участвовал в рамках этого «визита».

Но знаете ли, в дипломатии отсутствует практика заранее анонсировать о вызове в МИД иностранного посла по тому или иному вопросу. Это серьёзный шаг, и к нему следует детально подготовиться, в первую очередь посредством сбора выверенной соответствующей информации. В прессу же о приглашении посла сообщают постфактум, то есть после того, как посол посетил МИД. Мои наблюдения позволяют сказать, что некоторые журналисты пытаются поднять по данному вопросу необоснованную шумиху. Тем не менее, полагаю, что с целью прояснения ситуации, проявляя профессиональный подход, следовало бы для начала обратиться в Пресс-службу МИД. Мы же, со своей стороны, отвечаем на все запросы, конечно же, после сбора подробной информации.

Что же касается конкретно позиции Министерства иностранных дел, о чём вы упомянули в своём вопросе, хотела бы подчеркнуть, что подход азербайджанской стороны по въезду «представителей» незаконного марионеточного режима на территорию иностранных государств является единым и в равной мере распространяется на все подобные случаи. Вопрос территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ Азербайджана является крайне принципиальным для всех нас и для всего нашего народа», - подчеркнула Л.Абдуллаева.

1news.az