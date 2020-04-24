МИД Турции: «В заявлении Трампа проигнорированы страдания более 500 000 мусульман, убитых армянами»

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МИД Турции в пятницу подверг критике заявление президента США Дональда Трампа о событиях 1915 года в Османском Государстве, в котором он использовал армянский термин «Meds Yeghern», что означает «великая катастрофа».

В заявлении ведомства говорится, что высказывания Трампа основаны на «субъективном повествовании» армян, пытающихся превратить его в «догму»,- сообщает «Анадолу».

В МИД Турции отметили, что утверждения американского лидера рассчитаны на достижение внутриполитических целей.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что в заявлении Трампа проигнорированы страдания более 500 000 мусульман, убитых в упомянутый период армянами. В Анкаре призвали главу Белого дома отказаться от «подобного подхода, который несправедлив и нечестен».

В министерстве также отметили, что предложение Турции о создании совместной исторической комиссии для изучения событий 1915 года все еще находится в силе. В пресс-релизе отмечается, что «радикально настроенные армяне» стремятся снять данную инициативу с повестки дня, пытаясь таким образом стереть из истории ответственность своих предшественников за события 1915 года. «Администрация США должна увидеть эту реальность и действовать соответствующим образом», - подчеркнули в МИД Турции.

В МИД Турции почтили память всех мусульман, христиан и иудеев, которые погибли в период распада в Османского Государства.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением по случаю 24 апреля – даты, объявленной армянами годовщиной так называемого «геноцида армян».

Оценивая события 1915 года в Османском Государстве глава Белого Дома использовал армянское выражение «Meds Yeghern».

А.А.