МИД Великобритании снова предупредил своих болельщиков в связи с проведением отборочного матча в Баку

16 ноября в Баку на стадионе «Баксель Арена» состоится отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Уэльса.



В связи с предстоящей игрой Министерство иностранных дел Великобритании со ссылкой на британское посольство в Баку опубликовало рекомендации специально для британских болельщиков, которые планируют посетить игру.



Напомним, что в мае этого года, перед английским финалом Лиги Европы в Баку, некоторые пункты общих рекомендаций британского ведомства для отправляющихся в Азербайджан стали причиной весьма негативной реакции. Советы и сейчас можно прочитать на сайте МИД Великобритании.



Однако в связи с предстоящим матчем Форин-офис (неофициальное название британского МИД) выпустил особый путеводитель. В нем рассказывается не только о том, как можно получить визу в Азербайджан, но и дается информация касательно того, как можно доехать до стадиона, что можно проносить на арену и т.д.



«Полиция иногда проводит проверки документов, удостоверяющих личность. Поэтому вы должны всегда иметь при себе паспорт, а фотокопию документа хранить отдельно в надежном месте, - предупреждает в своей публикации МИД. – Если ваш паспорт все же утерян или украден, вам нужно будет обратиться в Консульский отдел посольства Великобритании в Баку за экстренным проездным документом. Плата за него составит 100 фунтов.



В целом, уровень преступности в Баку низкий. Но примите разумные меры предосторожности: не носите с собой крупные суммы денег. Не связывайтесь с наркотиками – вас ждут суровые наказания».



Большое внимание уделено теме транспорта в Баку. В частности, Форин-офис предостерегает своих граждан, которые будут пользоваться услугами таксистов, да и вообще просит быть крайне осторожными на дорогах.



«Из аэропорта до центра города можно доехать за 25-30 минут. В Баку доступны различные виды такси – кэбы со счетчиками, частные и такси, которые можно заказать онлайн.



От тех, кто посещал Азербайджан, были сообщения о том, что местные таксисты берут чрезмерную плату. В связи с этим с частным таксистом лучше договориться о цене перед поездкой.



Добраться из аэропорта до одного из крупных отелей в центре Баку можно примерно за 20-30 манатов. Убедитесь, что у машины, в которую вы собираетесь сесть, есть знак такси. Если вы сели в кэб, то удостоверьтесь, что счетчик включен и есть рабочие ремни безопасности. Многие автомобили находятся в плохом состоянии, а водители ездят беспорядочно.



Такси из центра Баку до стадиона «Баксель Арена», вероятно, будет стоить 15-20 манатов. Это лучший способ добраться до арены, хотя в дни матчей дороги могут быть весьма загруженными.



Пешеходы должны всегда быть бдительными при переходе через дорогу. Красный свет светофора и зебра не означают, что машина обязательно остановится. Старайтесь, по мере возможностей, использовать подземные переходы.



ДТП в Азербайджане – распространенное явление, в основном из-за плохого или даже безумного вождения и несоблюдения правил дорожного движения. Если водитель едет на небезопасной скорости, вы должны дать ему команду снизить ее».



Для тех, кто не захочет пользоваться услугами такси, МИД Великобритании рассказывает о том, какими автобусами могут воспользоваться гости и какие станции метро являются ближайшими к стадиону.



«Проход на стадион может осуществляться медленно. Ожидайте, что вас будут обыскивать как минимум дважды. Чтобы избежать задержек, доберитесь до стадиона заранее. Арена открывается за два часа до начала матча.



Алкоголь на стадионе не продается и его нельзя принести с собой».



Также болельщиков сборной Уэльса предупреждают о том, что наряду с основным языком – азербайджанским, в Баку широко распространен русский язык, а большая часть населения – мусульмане.



«В Азербайджане в значительной степени светское общество, и религия обычно считается личным делом каждого. Всегда соблюдайте местные традиции, обычаи, законы и контролируйте ваши действия, чтобы они не оскорбляли людей другой культуры и религиозных убеждений».



Возвращаясь к общим рекомендациям МИД Великобритании, активно обсуждавшимся в Азербайджане перед финалом Лиги Европы с участием «Челси» и «Арсенала», стоит напомнить, что в них говорится о том, что «время от времени после наступления темноты в центре города, возле западных баров и клубов, возле тускло освещенных подъездов частных квартир, происходят ограбления».



Англичан также предупреждают о вероятности терактов в Баку, причем в весьма странной форме: «Террористы, скорее всего, попытаются осуществить теракты в Азербайджане. Нападения могут быть неизбирательными и направлены против гражданских целей, включая места, часто посещаемые иностранцами, такие, как международные гостиницы, рестораны и пабы, а также объекты энергетического сектора».



Эти два фрагмента вызвали наибольшее недовольство, в связи с чем тогдашний посол Великобритании в Баку Кэрол Крофтс даже созвала пресс-конференцию, на которой заявила:



«Данные рекомендации постоянно обновляются, но в отношении Азербайджана они в последнее время практически не менялись. Поэтому мне интересно, почему именно сейчас, перед финалом Лиги Европы, было уделено такое внимание рекомендациям МИД Великобритании для путешествующих в Азербайджан».

moscow-baku.ru