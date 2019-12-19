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Михаил Боярский: «Культура семейных ценностей Азербайджана отражает истинную роль женщины в обществе»

Сегодня в 09:56 ~ 1 минута на чтение 810
Михаил Боярский: «Культура семейных ценностей Азербайджана отражает истинную роль женщины в обществе»

Российский актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что азербайджанские семьи наилучшим образом отражают настоящую роль женщины в мире.

«Бесспорно, именно культура семейных ценностей Азербайджана отражает истинную роль женщины в обществе. Мать и хранительница домашнего очага – это самое лучшее проявление ее творчества на земле. Это единственное, что женщина делает идеально. Все, что может сделать мужчина, женщинам лучше не делать. И эту философию лучше всего показывают азербайджанские семьи», - отмечает Михаил Боярский в своем комментарии сайту «Москва-Баку».

Актер рассказывает, что среди его знакомых были азербайджанцы: «Я учился в школе при консерватории, где обучение проходили дети со всего Советского Союза. У нас учились азербайджанцы, грузины, латыши и даже американцы. Я знал одну замечательную, чудесную азербайджанскую семью. Именно в этой семье я имел возможность наблюдать яркий пример моего высказывания, что вся прелесть женщины заключается в ее скромности, в обожании мужа, служении своей семье, прежде всего».

Ф.В, Г.Р.

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