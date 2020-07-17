Михаил Гусман: Пандемия дала медиа новый опыт - ФОТО

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Пандемия внесла ряд ограничений в работу медиа, однако дала им новый опыт. Все это можно применять и в постпандемический период.

Эти мысли прозвучали на очередном онлайн-семинаре Европейского альянса новостных агентств.

Выступая с презентацией, первый заместитель генерального директора российского агентства ТАСС Михаил Гусман рассказал о влиянии пандемии на СМИ, поделился опытом решения возникающих проблем. Он отметил, что в связи с карантином журналисты агентства ТАСС работают в онлайн-режиме, а ряд департаментов продолжает деятельность в офисе. «Пандемия изменила наш взгляд на многие вопросы. Мы не могли представить себе, что можно работать в таких условиях. Если раньше мы днями ждали интервью от какого-то человека, то сейчас сделать это очень легко. Эта практика будет действовать и после пандемии», - сказал Михаил Гусман.

В вебинаре принимали участие председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов, генеральный секретарь EANA Александр Гибои, генеральный исполнительный директор агентства DPA (Германия) Питер Кропш, генеральный директор ANSA (Италия) Стефано Де Алессандри, президент агентства France Press (Франция) Фабрис Фрис, а также руководители и представители Анатолийского агентства Турции, агентств EFE (Испания) и Belga (Бельгия).

Отметим, что Европейский альянс новостных агентств был учрежден в 1956 году в Страсбурге. Эта организация, обладающая широкими возможностями влияния на мировую информационную политику, объединяет в своих рядах 32 ведущих европейских новостных агентства. В альянс входят такие крупные агентства, как Press Association (Великобритания), France Press (Франция), DPA (Германия), EFE (Испания), ТАСС (Россия), Анатолийское агентство (Турция). АЗЕРТАДЖ, с 2008 года являющийся членом EANA, принимает непосредственное участие в работе организации.

Источник: АЗЕРТАДЖ