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Микаил Джаббаров: Надеемся, что смягчение карантинного режима закончится выходом из карантина

Сегодня в 17:40 ~ 1 минута на чтение 230
Микаил Джаббаров: Надеемся, что смягчение карантинного режима закончится выходом из карантина

«Надеемся, что смягчение карантинного режима закончится выходом из карантина. Но когда и как это произойдет, зависит не только от государственных структур, врачей, но и от каждого гражданина, предпринимателя, каждого члена общества».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции для представителей СМИ.

По его словам, прогнозировать сейчас сроки пандемии коронавируса, то, насколько она продлится, невозможно.

«В истории независимого Азербайджана впервые в подобном масштабе по распоряжению господина Президента Ильхама Алиева оказывается государственная поддержка предпринимателям, особенно малому бизнесу. Применяются налоговые льготы. Делается все для сохранения конкурентоспособности экономики», - подчеркнул М.Джаббаров.

Министр отметил, что маски, перчатки, социальная дистанция, личная гигиена и другие подобные факторы должны стать неотъемлемой частью жизни каждого человека, пока не будет создана вакцина от коронавируса.

«Особый карантинный режим является большой нагрузкой для экономики Азербайджана, как и для экономик других стран мира. Но для азербайджанского государства здоровье граждан важнее. И мы видим позитивную динамику в вопросе пресечения распространения заболевания в стране», - подчеркнул он.

Отметим, что в пресс-конференции, кроме Микаила Джаббарова, участвуют также заместители министра экономики Сахиб Мамедов и Сахиб Алекберов, а также замминистра налогов Илькин Велиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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