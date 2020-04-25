Микаил Джаббаров: Общественности представят новые правила по выходу из карантинного режима

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«Вместе мы сможем остановить распространение коронавируса. Каждый может сделать то, что в его силах, для этого».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции для представителей СМИ.

По его словам, работодателям рекомендуется широко использовать онлайн-продажи, использовать удаленную работу сотрудников.

«Естественно, сразу экономическая жизнь не восстановиться. Даже те бизнес-структуры, которые имеют многолетний опыт работы, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Именно поэтому главной целью должно быть обеспечение экономической устойчивости. Важна адаптация бизнеса к новым экономическим условиям для его устойчивости и доходности, нужно учитывать, что пандемия может продлиться надолго.

Министр подчеркнул, что инфекция COVID-19 поставила перед всеми странами мира проблемы в области здравоохранения, экономики, в социальной сфере, и все ищут пути выхода из ситуации с наименьшими потерями.

«В этом плане хочу подчеркнуть, что проводимые государством в Азербайджане масштабные мероприятия по защите граждан от коронавируса, продуманная политика в этой сфере дают положительные результаты. Под руководством и непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева в результате масштабных превентивных мероприятий удалось ограничить рост числа инфицированных коронавирусом», - подчеркнул М.Джаббаров.

Он отметил, что в начале следующей недели общественности представят новые правила по выходу из карантинного режима.

Отметим, что в пресс-конференции, кроме Микаила Джаббарова, участвовали также заместители министра экономики Сахиб Мамедов и Сахиб Алекберов, а также замминистра налогов Илькин Велиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.