Микаил Джаббаров: В следующем году ожидается значительный рост в ненефтяном секторе

В следующем году ожидается значительный рост как в нефтегазовой промышленности, так и в ненефтяном секторе. В результате осуществляемых комплексных мер в 2020 году в ненефтяной сфере прогнозируется рост на 8,8 процента.

Об этом 5 ноября сказал министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта о государстенном бюджете на 2020 год.

Министр отметил, что в следующем году для реализации отмеченных прогнозов необходимо продолжить меры по улучшению бизнес-среды, приостановлению проверок в сфере предпринимательства и др.

В результате осуществляемой работы с каждым годом в ненефтяной сфере наблюдается рост. Ожидается, что эта тенденция будет продолжена и в последующие годы.

АЗЕРТАДЖ