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Миллиардер-педофил из США покончил с собой в тюрьме

10 Августа, 2019 в 20:20 ~ 1 минута на чтение 741
Миллиардер-педофил из США покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, покончил с собой в тюрьме.

Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

Как отмечается, Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме.

Уточняется, что миллиардер находился там в ожидании судебного разбирательства по федеральным обвинениям в сексуальной торговле.

Кроме того, Эпштейна обвиняли в попытке подкупить людей, которые могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми.

Миллиардер якобы перевел двум неназванным лицам $350 тыс.

Gazeta.Ru

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