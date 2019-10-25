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Минэкологии призвало граждан присоединиться к акции по посадке деревьев по случаю юбилея Насими - ФОТО

Сегодня в 15:06 ~ 1 минута на чтение 486
Минэкологии призвало граждан присоединиться к акции по посадке деревьев по случаю юбилея Насими - ФОТО

По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими в конце ноября за один день будет посажено 650 тысяч деревьев.

«Тем самым в Азербайджане будет поставлен новый рекорд.  Осуществление данной благородной инициативы приведет к расширению лесного ландшафта», -  сказала журналистам пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, сообщает 1news.az.

В настоящее время идет подготовка к этой массовой акции. Отобраны саженцы соответствующих климату и среде различных лесных и фруктовых деревьев, которые выращены в хозяйствах.

Министерство призывает граждан присоединиться к этой акции.

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