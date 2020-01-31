Минэкологии развивает экотуризм: Фламинго, пеликаны, утки - ФОТО

В Национальном парке «Гызылагадж» состоялось научно-информационное мероприятие в честь предстоящего 2 февраля Международного дня водно-болотных угодий.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии Азербайджана Ирада Ибрагимова, в мероприятии приняли участие представители Общественного объединения IDEA, Всемирного фонда дикой природы, Азербайджанского орнитологического общества и общественности.

По окончании семинара, посвященного таким темам, как значение особо охраняемых территорий Азербайджана, охрана редких видов птиц и развитие птичьего туризма, у участников мероприятия была возможность понаблюдать за птицами, мигрирующими по маршруту «Турак» и «Бала Дениз», а также ознакомиться с «Туристическим информационным центром», созданным в парке.

Целями мероприятия, проведенного под девизом «Защитим наших птиц», являются изучение состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, их популяции, содействие развитию «птичьего туризма» и повышение внимания к сохранению природного наследия.

Отметим, что «Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц» была подписана 2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар.

С 25 мая 2001 года Аггельский, Большой и Малый Гызылагаджские заливы были включены в «Рамсарский список» Конвенции в качестве водно-болотных угодий, имеющих важное значение. В Азербайджане имеются свыше 200 000 гектаров водно-болотных угодий, на территориях которых в сезон зимовья и миграции собираются около 100 тысяч различных видов птиц.

Тимур Рзаев, Э.Т.