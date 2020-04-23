Минэкологии: Воздух в карантинном Баку стал заметно чище

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После введения карантинного режима для предотвращения распространения коронавируса вредные выбросы в атмосферу Баку от автомобилей и объектов общественного питания уменьшились на 45-50%.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, отмечено заметное снижение концентрации в атмосфере столицы 4-оксида азота и угарного газа.

Минэкологии отмечает, что воздух в Баку стал практически в 2 раза чище. Кроме того, атмосфера столицы очистилась от пыли благодаря дождям и ветреной погоде.

Тимур Рзаев, Э.Т.