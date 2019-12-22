Министерство обороны: На территории Азербайджана никаких средств военного назначения, принадлежащих какой-либо зарубежной стране, не размещено

Министерство обороны Азербайджанской Республики выразило отношение к распространяемой в последние дни в некоторых зарубежных электронных СМИ абсурдной информации о том, что на территории Азербайджана якобы размещена военная техника Израиля, предназначенная для удара по Ирану.

В поступившем сообщении пресс-службы Министерства обороны говорится: , "Подобная информация является не чем иным, как дезинформацией и фальсификацией. Распространяемая безответственная информация провокационного характера преследует безуспешную цель нанести ущерб отношениям Азербайджана с соседними государствами.

Еще раз заявляем, что на территории Азербайджана не размещена какая-либо техника военного назначения, принадлежащая зарубежной стране. Распространенная об этом информация является ничем не обоснованной ложью".

АЗЕРТАДЖ