1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Министерство обороны: На территории Азербайджана никаких средств военного назначения, принадлежащих какой-либо зарубежной стране, не размещено

Сегодня в 21:20 ~ 1 минута на чтение 176
Министерство обороны: На территории Азербайджана никаких средств военного назначения, принадлежащих какой-либо зарубежной стране, не размещено

Министерство обороны Азербайджанской Республики выразило отношение к распространяемой в последние дни в некоторых зарубежных электронных СМИ абсурдной информации о том, что на территории Азербайджана якобы размещена военная техника Израиля, предназначенная для удара по Ирану.

В поступившем сообщении пресс-службы Министерства обороны говорится: , "Подобная информация является не чем иным, как дезинформацией и фальсификацией. Распространяемая безответственная информация провокационного характера преследует безуспешную цель нанести ущерб отношениям Азербайджана с соседними государствами.

Еще раз заявляем, что на территории Азербайджана не размещена какая-либо техника военного назначения, принадлежащая зарубежной стране. Распространенная об этом информация является ничем не обоснованной ложью".

АЗЕРТАДЖ

176

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены