Министр экономики: От коронавируса Азербайджан ежедневно теряет 150 млн манатов

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«Ущерб, нанесенный коронавирусом азербайджанской экономике, довольно велик. Наша экономика ежедневно теряет из-за этого 120-150 миллионов манатов».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции для представителей СМИ.

В то же время он подчеркнул, что ресурсы азербайджанского государства дают возможность сделать выбор в пользу защиты здоровья граждан.

«Естественно, постепенно в Азербайджане должна восстанавливаться привычная социально-экономическая активность, рабочие места вновь должны открываться. Но в этом году во всем мире прогнозируется экономический спад.

Говоря о смягчении карантинных мер, нельзя забывать, что это подразумевает и увеличение социальных контактов. Что, в свою очередь, вновь может привести к росту случаев инфицирования. Поэтому из карантина нужно выходить поэтапно. Ведь в случае повторного роста числа инфицированных возможно еще большее ужесточение условий карантина.

Определенное время ситуация будет сказываться на деловой активности предприятий, на объемах заказов, числе клиентов. Но государство предпринимает все усилия для сохранения экономики. Так, в связи с коронавирусной пандемией 21 тысяче 432 налогоплательщикам была выплачена государственная поддержка в размере 37 миллионов 930 тысяч 300 манатов. Минимальный размер государственной финансовой поддержки составил 250 манатов, максимальный – 5000 манатов», - заявил М.Джаббаров.

По словам министра, наличие у гражданина неактивного VÖEN (идентификационного номера налогоплательщика) не может быть основанием для отказа в выплате 190 манатов. Граждане, получившие из-за этого отказ, должны повторно обратиться за помощью.

Отметим, что в пресс-конференции, кроме Микаила Джаббарова, участвовали также заместители министра экономики Сахиб Мамедов и Сахиб Алекберов, а также замминистра налогов Илькин Велиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.