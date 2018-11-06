Министр обороны Армении об оперативной связи с Азербайджаном в телефонном формате

Оперативная связь между Арменией и Азербайджаном продолжает действовать, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщают армянские СМИ.

Министр отметил, что связь действует в телефонном формате.

Напомним, что в ходе разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Пашиняном на полях саммита СНГ в Душанбе была достигнута договоренность о сохранении мира на границах, а также о приверженности диалогу и переговорам.

Также была достигнута договоренность об установлении оперативной связи.

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А.А.