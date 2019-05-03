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Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО

Сегодня в 13:25 ~ 1 минута на чтение 195
Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов отправился сегодня в Брюссель для участия в заседании, которое состоится в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны, в ходе заседания, которое пройдет 25 октября, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита предусмотрены двусторонние встречи министра обороны Азербайджана.

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