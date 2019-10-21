1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Министр обороны Азербайджана провел ряд встреч в Китае – ФОТО

Сегодня в 10:29 меньше минуты на чтение 67
Министр обороны Азербайджана провел ряд встреч в Китае – ФОТО

Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншанском форуме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний «Poly Technologies» и «CETC International», входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

WhatsApp

67

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены