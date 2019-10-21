Министр обороны Азербайджана провел ряд встреч в Китае – ФОТО

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Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в проходящем в Пекине IX Сяншанском форуме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в рамках визита министр обороны также встретился с представителями компаний «Poly Technologies» и «CETC International», входящих в оборонно-промышленный комплекс Китая.

В ходе встреч обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.