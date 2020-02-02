Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований министру Национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики в сирийском городе Идлибе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в сирийском городе Идлибе.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым».

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