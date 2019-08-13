Министр обороны на открытии нового прифронтового военного госпиталя – ВИДЕО

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов по поручению руководства страны принял участие в открытии нового военного госпиталя в прифронтовой зоне.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, военный госпиталь на 150 коек-мест занимает территорию в 6 гектаров.

Здесь располагаются здание штаба, одноэтажное здание патологической анатомии, здание, оснащенное аппаратом оксигенации и трансформатором для постоянного снабжения кислородом, а также водный резервуар емкостью 450 м3, солдатская столовая, продовольственные и вещевые склады, банно-прачечный и котельный комплекс, автостоянка на 60 парковочных мест, контрольно-пропускной пункт.

В военном госпитале также построено двухэтажное здание диагностического центра площадью 7267 м2.

В центре созданы банк крови, лаборатории, лечебные палаты, манипуляционный кабинет, реанимационная палата на 9 коек, хирургические операционные блоки, склад медицинских принадлежностей, приемное отделение, столовая для больных, аптека, стоматологическое, офтальмологическое, ЛОР, терапевтическое, компьютерно-томографическое, эндоскопическое и другие отделения, а также кабинет эфферентной терапии.

«В палатах, оснащенных передовым оборудованием, произведенным в Германии, США и Японии, имеются все условия для лечения и оказания военнослужащим медицинских услуг на высоком уровне», - говорится в сообщении Минобороны.

Госпиталь оснащен устройством биологической очистки, системой UPS для бесперебойного энергоснабжения хирургических операций, резервным генератором, водой, газом, отоплением и другими коммуникационными системами. С целью оказания неотложной медицинской помощи также создана группа из 2 реанимобилей, на территории построена вертолетная площадка для эвакуации.

Возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории госпиталя и ознакомившись с созданными здесь условиями, министр обороны встретился с медицинским персоналом, дал указания в связи с организацией медицинской службы.

Во время посещения госпиталя состоялся обряд жертвоприношения в связи со священным праздником Гурбан, а также была сделана фотография на память.

По итогам посещения и осмотра нового военного госпиталя глава Минобороны доложит Верховному главнокомандующему Вооруженными силами о проделанной в этой сфере работе.

Елена Остапенко, Э.Т.