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Министр образования - о том, будет ли «Последний звонок» в учебных заведениях

Сегодня в 18:15 ~ 1 минута на чтение 1730
Министр образования - о том, будет ли «Последний звонок» в учебных заведениях

«Последний звонок» занимает особое место в жизни каждого, но мы должны определить правильные приоритеты.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, одноклассники - достаточно зрелые люди.

«Это событие может быть проведено на более позднем этапе. Я не исключаю, что некоторые наши студенты могут быть креативными и делать это онлайн.

Я считаю, что в этот период каждый из нас должен проявить ответственность и воздержаться от масштабных массовых мероприятий», - сказал он.

Эльшан Рустамов, М.К.

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