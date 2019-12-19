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Министр образования ознакомился с условиями, созданными в школе села Падар Огузского района - ФОТО

Сегодня в 19:14 ~ 1 минута на чтение 317
Министр образования ознакомился с условиями, созданными в школе села Падар Огузского района - ФОТО

Министр образования Джейхун Байрамов ознакомился с условиями, созданными в общеобразовательной школе села Падар Огузского района после капитального ремонта.

Сначала министр образования Джейхун Байрамов и глава Исполнительной власти Огузского района Эйваз Гурбанов почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику.

В ходе ознакомления с условиями, созданными в общеобразовательной школе, было отмечено, что средняя школа села Падар в Огузском районе функционирует с 1883 года. В школе обучаются 460 учеников, есть 24 классных комнаты, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты технологии и информатики, библиотека и читальный зал, столовая и физкультурный  зал. Для отопления здания школы были установлены современная котельная и насосная.

Затем состоялась встреча с преподавателями школы. Говоря о заботе и внимании Президента Ильхама Алиева к сфере образования, Джейхун Байрамов рассказал о проделанной работе по модернизации школьной инфраструктуры в нашей стране и о прогрессе, достигнутом в улучшении качества образования.

1news.az

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