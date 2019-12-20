Министр образования принял граждан в Сумгайыте - ФОТО

Согласно поручениям и рекомендациям Президента Азербайджана Ильхама Алиева руководители центральных органов исполнительной власти продолжают прием граждан в регионах, принимают соответствующие меры по положительному решению их обращений, заявлений и жалоб по различным вопросам.

В соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах 20 октября министр образования Джейхун Байрамов принял в Сумгайыте жителей города, а также Хызинского, Губадлинского районов. На приеме, который состоялся в конференц-зале Центра Гейдара Алиева, приняли участие вынужденные переселенцы, проживающие в этих районах.

Перед началом приема были возложены живые цветы к подножью памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному перед Центром, почтена память великого лидера.

На приеме, в котором приняли участие заведующие отделами образования этих районов, руководители других подведомственных структур министерства, были рассмотрены обращения более 50 граждан. Обращения касались в основном вопросов приема на работу, перемены места работы учителей, замещения вакантных мест, получения образования за рубежом, недочетов в образовании, оплаты и денежных переводов за образование и другие.

Министр Джейхун Байрамов внимательно рассмотрел каждое обращение в отдельности. Часть вопросов были решены на месте, в связи с некоторыми обращениями были даны указания руководителям соответствующих департаментов министерства оперативно расследовать обращения и решить вопросы в соответствии с законодательством.

Жители выразили удовлетворение созданными условиями, выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

АЗЕРТАДЖ