Министр образования принял участие в открытии школы в Шеки - ФОТО

19 декабря состоялась церемония открытия новопостроенного здания средней школы №11 в Шеки.

В церемонии открытия приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, глава Управления образования города Шеки Судабар Исмайлова.

Сначала участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы. Далее они ознакомились с условиями, созданными в школе.

Было отмечено, что данная школа - одна из старейших школ страны, ей 94 года. С 1955 года она функционирует как общеобразовательная школа. В школе 38 классных комнат, класс для дошкольной подготовки, оснащенные необходимым оборудованием кабинеты физики, химии, биологии, информатики, лингафонный кабинет, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал, тренажерный зал и столовая на 80 мест.

Школа также оснащена системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, интернетом и телефонными линиями. Для отопления здания установлены современная котельная и насосная станция. В настоящее время в школе обучаются 930 учеников и 85 детей в четырех группах дошкольной подготовки. Преподавательский состав состоит из 121 педагога.

Из 49 выпускников, окончивших школу в 2018-2019 учебном году, 38 поступили в высшие учебные заведения, а 11 - в средние специальные учебные заведения.

1news.az