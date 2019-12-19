Министр образования встретился с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана в Шеки - ФОТО

19 декабря министр образования Джейхун Байрамов встретился с членами Ассоциации молодых учителей Азербайджана во время своего визита в Шеки.

На встрече, состоявшейся в актовом зале средней школы №11 г. Шеки, министр рассказал о важной роли учителя в формировании каждого человека и в повышении качества образования. Джейхун Байрамов рассказал о реформах в сфере образования, проводимых под руководством главы государства в последние годы, отметив положительные результаты мер, предпринятых для повышения профессионального престижа и зарплаты.

Подчеркнув растущий интерес к профессии учителя, министр отметил, что если 5 лет назад желающих принять участие в централизованном конкурсе по приему на работу учителей было всего 12 000 человек, в этом году их число увеличилось до 50 000 человек. Среди всех тех, кто показал высокие результаты при поступлении в высшие учебные заведения, каждый четвертый выбрал профессию учителя.

Говоря о важных профессиональных качествах учителей, министр образования подчеркнул, что хороший учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь правильно общаться с учениками и участвовать в их формировании как личности. Министр также коснулся важности деятельности Ассоциации молодых учителей Азербайджана, заявив, что она поощряет учителей работать более эффективно и результативно.

В завершение своего выступления Джейхун Байрамов пожелал успехов каждому из учителей и ответил на их вопросы.

Эмилия Аббасова, М.К.