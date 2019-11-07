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Министр образования встретился со спортсменами, показавшими высокие результаты - ФОТО

Сегодня в 16:28 ~ 1 минута на чтение 217
Министр образования встретился со спортсменами, показавшими высокие результаты - ФОТО

7 ноября министр образования Джейхун Байрамов встретился со спортсменами и их тренерами, которые успешно выступили на чемпионате Европы по шахматам в Батуми (Грузия) и на XI Молодежном чемпионате мира по каратэ среди юниоров и молодежи в Сантьяго (Чили).

Говоря о государственной заботе о спорте в нашей стране, о мерах, принимаемых в этой области, Джейхун Байрамов поздравил членов женской сборной, завоевавшей бронзовую медаль после победы над Арменией на чемпионате Европы по шахматам, а также серебряного призера чемпионата мира по каратэ Гусейна Мамедли и бронзового призера Гусейна Гусейнзаде.

Министр образования Джейхун Байрамов выразил уверенность, что успехи спортсменов будут устойчивыми. Победителям были вручены подарки от Министерства образования.

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