Министр образования встретился со спортсменами, показавшими высокие результаты - ФОТО

7 ноября министр образования Джейхун Байрамов встретился со спортсменами и их тренерами, которые успешно выступили на чемпионате Европы по шахматам в Батуми (Грузия) и на XI Молодежном чемпионате мира по каратэ среди юниоров и молодежи в Сантьяго (Чили).

Говоря о государственной заботе о спорте в нашей стране, о мерах, принимаемых в этой области, Джейхун Байрамов поздравил членов женской сборной, завоевавшей бронзовую медаль после победы над Арменией на чемпионате Европы по шахматам, а также серебряного призера чемпионата мира по каратэ Гусейна Мамедли и бронзового призера Гусейна Гусейнзаде.

Министр образования Джейхун Байрамов выразил уверенность, что успехи спортсменов будут устойчивыми. Победителям были вручены подарки от Министерства образования.