Министры обороны Азербайджана и США обсудили перспективы военного сотрудничества

По инициативе американской стороны состоялась встреча министра обороны США Марка Эспера и министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова в рамках прошедшего в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заседания на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, стороны обсудили перспективы развития военных связей между Азербайджаном и США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, в том числе расширение сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями относительно участия азербайджанских миротворцев в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

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