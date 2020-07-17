Минобороны Армении официально признало, что в ходе боевых действий не захватывало каких-либо высот – ВИДЕО  

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Армянская сторона официально призналась, что не занимала никаких высот в ходе боев в товузском направлении на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает 1news.az, подобное признание сделал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе интервью в программе «Пограничная ZONA».

«Официально Минобороны никогда не говорило, что мы брали какую-то высоту, может об этом говорили, какие-то эксперты», - сказал он, отметив, что в ходе боевых действий какие-либо высоты не были захвачены.

Следует отметить, что в период боевых действий армянская сторона после разгрома со стороны Азербайджанской армии, чтобы как-то подбодрить своих граждан, распространила информацию о якобы занятии стратегической высоты на границе.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых Азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры Азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Эльшан Рустамов