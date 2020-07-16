Минобороны Азербайджана: Напряженность на границе с Арменией сохраняется

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В настоящее время наблюдается относительное спокойствие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Наши населенные пункты не обстреливаются, но в целом напряженность сохраняется», - отмечает ведомство.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С. Агаева