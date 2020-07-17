Минобороны: Руководство армянской армии мобилизует бывших военнослужащих, инвалидов и даже заключенных

~ 1 минута на чтение 98

«Большие потери в живой силе, которые несет в эти дни армянская армия на границе с Азербайджаном, вынуждают министерство обороны Армении ставить под ружье всех, кто хоть как-то умеет обращаться с оружием».

Как сообщает 1news.az, об этом сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

По имеющимся данным, руководство армянской армии в спешном порядке мобилизует бывших военнослужащих, срочников, в том числе имеющих инвалидность второй и третьей групп, а также заключенных для отправки их в Тавушскую область, отметил он.

«Это говорит о том, что у противника образовались на границе огромные бреши, которые он судорожно пытается залатать», - сказал представитель Минобороны Азербайджана.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С.Агаева