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Минобороны: Руководство армянской армии мобилизует бывших военнослужащих, инвалидов и даже заключенных

Сегодня в 12:18 ~ 1 минута на чтение 98
Минобороны: Руководство армянской армии мобилизует бывших военнослужащих, инвалидов и даже заключенных
«Большие потери в живой силе, которые несет в эти дни армянская армия на границе с Азербайджаном, вынуждают министерство обороны Армении ставить под ружье всех, кто хоть как-то умеет обращаться с оружием». 
 
Как сообщает 1news.az, об этом сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы. 
 
По имеющимся данным, руководство армянской армии в спешном порядке мобилизует бывших военнослужащих, срочников, в том числе имеющих инвалидность второй и третьей групп, а также заключенных для отправки их в Тавушскую область, отметил он. 
 
«Это говорит о том, что у противника образовались на границе огромные бреши, которые он судорожно пытается залатать», - сказал представитель Минобороны Азербайджана. 
 
Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции. 
 
С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы. 
 
В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. 
 
С.Агаева

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