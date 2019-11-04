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Минобразования о незаконном сборе по 20 манатов в одной из столичных школ – АУДИО

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Минобразования о незаконном сборе по 20 манатов в одной из столичных школ – АУДИО

Министерство образования провело расследование касательно информации о сборе средств у учащихся средней школы №193 города Баку.

Как сообщает 1news.az, в ходе расследования выяснилось, что в результате слабой организации контроля и непроведения профилактических и воспитательных работ со стороны заместителя директора по учебно-воспитательной работе Эльнары Гасымовой, учитель азербайджанского языка и литературы Тойзу Мустафаева злоупотребила своими обязанностями и под предлогом «взноса в школьный фонд» потребовала у родителей детей по 20 манатов.

По результатам расследования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и сама учительница получили выговор.

Следует отметить, что ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, свидетельствующая о сборе по 20 манатов в этой школе.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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