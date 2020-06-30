1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Минздрав: «В аптеках достаточно медикаментов для лечения от коронавируса дома»

30 Июня, 2020 в 19:41 ~ 1 минута на чтение 896
Минздрав: «В аптеках достаточно медикаментов для лечения от коронавируса дома»

В аптеках достаточно лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине  заявил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов.

По его словам, нет проблем с этими лекарствами.

Н. Зейналов также указал, что  заразившимся коронавирусом не разрешается выходить из дома.

В Азербайджане сегодня выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались семь человек, излечились  346.

До сегодняшнего дня в стране 17 524 человека были заражены коронавирусом, 9 715 из них вылечились, 213 умерли, а 7 596 находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено  6645  тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а  до сегодняшнего дня – 482 170.

Эльшан Рустамов

896

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены