Минздрав: «В аптеках достаточно медикаментов для лечения от коронавируса дома»

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В аптеках достаточно лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса в домашних условиях.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель аппарата Минздрава Надир Зейналов.

По его словам, нет проблем с этими лекарствами.

Н. Зейналов также указал, что заразившимся коронавирусом не разрешается выходить из дома.

В Азербайджане сегодня выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались семь человек, излечились 346.

До сегодняшнего дня в стране 17 524 человека были заражены коронавирусом, 9 715 из них вылечились, 213 умерли, а 7 596 находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено 6645 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией, а до сегодняшнего дня – 482 170.

Эльшан Рустамов