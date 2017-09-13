Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно спроса на сырье

Мировые цены на нефть снижаются.
Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель.
Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% - до 40,66 доллара за баррель.
Согласно информации, трейдеры обеспокоены перспективами спроса на сырье на фоне ситуации с коронавирусом.
В апреле текущего года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона - во втором полугодии и 5,8 миллиона - далее до конца апреля 2022 года. Недавно страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Сейчас на рынке нефти наблюдаются разнонаправленная динамика и частые колебания стоимости «черного золота».
Источник: РИА Новости