1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно спроса на сырье

Сегодня в 10:16 ~ 1 минута на чтение 196
Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно спроса на сырье

Мировые цены на нефть снижаются.

Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% - до 40,66 доллара за баррель.

Согласно информации, трейдеры обеспокоены перспективами спроса на сырье на фоне ситуации с коронавирусом.

В апреле текущего года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона - во втором полугодии и 5,8 миллиона - далее до конца апреля 2022 года. Недавно страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Сейчас на рынке нефти наблюдаются разнонаправленная динамика и частые колебания стоимости «черного золота».

Источник: РИА Новости

196

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены