Мировые цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно спроса на сырье

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Мировые цены на нефть снижаются.

Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% - до 40,66 доллара за баррель.

Согласно информации, трейдеры обеспокоены перспективами спроса на сырье на фоне ситуации с коронавирусом.

В апреле текущего года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона - во втором полугодии и 5,8 миллиона - далее до конца апреля 2022 года. Недавно страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Сейчас на рынке нефти наблюдаются разнонаправленная динамика и частые колебания стоимости «черного золота».

Источник: РИА Новости